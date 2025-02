Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, lettera di Isola e comitati: "Elenco e tempi certi delle opere"

Si ritorna sempre lì, a quanto successo a maggio del 2023. Difficile infatti andare avanti, soprattutto in considerazione degli eventi calamitosi che si continuano a verificare nel territorio e dello stato degli interventi di ripristino e miglioramento della sicurezza idraulica. E così ad ogni allerta quando si ripetono le procedure e si controllano compulsivamente i livelli idrometrici dei corsi d’acqua, cresce anche l’apprensione. È successo anche lo scorso 28 gennaio, quando la pioggia consistente ha fatto superare al Lamone, in località Marradi, la soglia di guardia con conseguente registrazione di un livello record e allagamenti diffusi nel brisighellese. Da quasi due anni cittadini ed Enti Locali si trovano a dover fare i conti con la medesima situazione, per la quale ie le modalità di intervento viaggiano a velocità diverse.