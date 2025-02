Sololaroma.it - Empoli-Milan, il pronostico: sì alla combo con Over

Dopo le sfide dei quarti di finale di Coppa Italia, ci aspetta un intenso weekend di Serie A. Sabato 8 febbraio andrà in scena il match traal Castellani, calcio d’inizio alle ore 18:00. I rossoneri partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.65, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 3.55 e 5.75.Come arrivano al matchL’sta attraversando un periodo particolarmente complicato. La squadra toscana non trova i tre punti dallo scorso 8 dicembre (successo per 4-1 in casa del Verona) ed ha raccolto appena due punti nelle successive 8 partite di Serie A. La squadra guidata da D’Aversa, reduce dsconfitta per 4-1 in trasferta contro la Juventus, occupa la sedicesima posizione in classifica con 21 punti, a +1 dzona retrocessione.