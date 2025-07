Il Chelsea non ha il trofeo originale del Mondiale per Club se l’è tenuto Donald Trump | Un regalo di Infantino

Esulta con la squadra, non scende dal palco e tiene anche il trofeo all’interno dello Studio Ovale. Donald Trump si è preso la scena (e non solo) al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Lo ha fatto prima, durante e dopo, quando ha alzato la coppa insieme al Chelsea e al capitano Reece James, oscurando in un primo momento Cole Palmer. Ma quella coppa alzata dai Blues è soltanto una replica. L’originale infatti è tra le mani del presidente Usa. Trump: “Ho chiesto quando venivano a riprenderlo”. Ma cosa ci fa il trofeo originale del Mondiale per Club nello Studio Ovale di Donald Trump? A marzo Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha svelato al mondo intero la coppa proprio dall’ufficio di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Chelsea non ha il trofeo originale del Mondiale per Club, se l’è tenuto Donald Trump: “Un regalo di Infantino”

