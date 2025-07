WhatsApp introdurrà le domande interattive nei canali per coinvolgere gli utenti

WhatsApp al lavoro sull'introduzione delle domande nei canali per stimolare lo scambio di informazioni nel rispetto della privacy. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - WhatsApp introdurrà le domande interattive nei canali per coinvolgere gli utenti

In questa notizia si parla di: whatsapp - domande - canali - introdurrà

“Alle visite domande sulla vita privata, gli abusi e il contatto Whatsapp”: così funzionava il ‘metodo’ del dottor Sgroi - Milano – C’è un filo conduttore che lega tutti i casi di abusi denunciati dalle pazienti del dottor Giovanni Sgroi, finito agli arresti domiciliari mercoledì e sospeso il giorno dopo dalla carica di sindaco della cremonese Rivolta d’Adda.

WhatsApp Android Beta: al lavoro per introdurre le domande nei canali, interazione e feedback diretti dagli utenti; WhatsApp, nuove beta per Android e iOS: le novità in test; WhatsApp testa le domande nei canali: feedback diretti per gli admin in arrivo su iOS.