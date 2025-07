Torna al Milan dal prestito ed ora è in uscita. Su di lui 5 squadre. Il giocatore è pronto a salutare nuovamente. Sono i rossoneri del Milan la prima squadra ad aver iniziato il proprio ritiro in Serie A. Infatti è da ben 9 giorni che la squadra di Max Allegri si ritrova ogni giorno a Milanello, con l’obbiettivo di arrivare nella miglior condizione possibile ai blocchi di partenza della nuova stagione, in cui il diavolo vuole fare da protagonista. La rosa presente al ritiro di Milanello però non è sicuramente ancora quella definitiva. Sono diversi infatti i movimenti sul mercato che i dirigenti del Milan dovranno compiere per dare ad Allegri una rosa competitiva. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Addio Milan, cessione ormai ad un passo: è sfida tra le neo promosse