In Francia niente schermi per i bambini fino ai tre anni Il governo pensa a una legge anche per vietarli a casa

Dal 3 luglio in tutta la Francia è vietato esporre agli schermi i bambini degli asili nido: lo stabilisce un decreto firmato dalla ministra della Salute Catherine Vautrin. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Francia niente schermi per i bambini fino ai tre anni. Il governo pensa a una legge anche per vietarli a casa

Vietato esporre agli schermi i bambini degli asili nido di tutto il Paese: accade in Francia - Ne ha parlato a lungo tutta la stampa francese, adesso è ufficiale: a partire dal 3 luglio scorso è vietato esporre agli schermi i bambini degli asili nido di tutto il Paese. tecnicadellascuola.it scrive

La Francia e il divieto totale degli schermi negli asili nido - Primo passo di una strategia più ampia per allontanare i bambini da smartphone e tablet, dal 3 luglio è formalmente vietato utilizzare device digitali con i bimbi fino ai 3 anni. Lo riporta tg24.sky.it