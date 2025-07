Operazione Estate Tranquilla 2025 dei carabinieri | chiusa una struttura socio-assistenziale per anziani a Latina Multe ad Aprilia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piano di controllo “Estate Tranquilla 2025”, promosso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute, continua su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è destinata a garantire la salute pubblica e a monitorare il rispetto degli standard di qualitĂ e sicurezza nei servizi offerti durante il periodo estivo e turistico, con un’attenzione particolare alle strutture che ospitano le persone piĂą vulnerabili. Controlli estesi alle strutture socio-assistenziali per anziani. A partire da giugno, l’operazione ha rafforzato la vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, un settore che registra un aumento del numero di ospiti nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operazione “Estate Tranquilla 2025” dei carabinieri: chiusa una struttura socio-assistenziale per anziani a Latina. Multe ad Aprilia

In questa notizia si parla di: estate - tranquilla - carabinieri - operazione

Operazione “Estate Tranquilla 2025”: sequestri e sanzioni per gravi violazioni igienico-sanitarie in locali pubblici di Priverno, Sonnino e Sperlonga - ABBONATI A DAYITALIANEWS Nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS di Latina hanno effettuato una serie di controlli nei comuni di Priverno, Sonnino e Sperlonga, nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando per la Tutela della Salute di Roma.

Vasta operazione antimafia dei Carabinieri ad Agrigento: 13 persone sono state arrestate con l’accusa di appartenere a un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga, con l’aggravante di aver agito per agevolare “Cosa Nostra”. Le indagini hanno mes Vai su Facebook

Estate Tranquilla 2025: sequestrato un impianto natatorio; Struttura balneare da 450mila euro sequestrata a Reggio Calabria, i dettagli del blitz; Sigilli a una piscina senza autorizzazioni.

Struttura balneare da 450mila euro sequestrata a Reggio Calabria, i dettagli del blitz - Carabinieri sequestrano una struttura balneare abusiva a Reggio Calabria: controlli straordinari per la sicurezza dei vacanzieri. Riporta virgilio.it

Area attrezzata con piscina priva dei requisiti di sicurezza. Sequestrata dai Carabinieri del N.A.S. di Reggio Calabria - I Carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, volta a tutelare ... Scrive reggiotv.it