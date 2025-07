Disperso Marino Rabolini ex dirigente del Comune di Legnano | non si hanno notizie da giorni

Legnano (Milano) – Non si fermano le operazioni di ricerca di Marino Rabolini, 70 anni, ex dirigente dei Servizi sociali del Comune di Legnano, disperso da diversi giorni durante un’escursione nella zona montana tra il Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore, nel Biellese. L’allarme è stato lanciato da un amico che, preoccupato per la mancanza di contatti, ha avvertito le autoritĂ . Sul posto sono stati mobilitati ingenti mezzi di soccorso. Alle operazioni partecipano i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino, i Carabinieri e i nuclei cinofili specializzati. In campo anche le unitĂ Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), droni capaci di esplorare aree impervie non facilmente raggiungibili a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disperso Marino Rabolini, ex dirigente del Comune di Legnano: non si hanno notizie da giorni

