Risanamento Schifani chiede al governo la proroga dei poteri speciali

La Regione fa pressing sul governo affinché proroghi la concessione dei poteri speciali per la gestione del Risanamento. Il governatore Renato Schifani ha in corso un dialogo con Roma per evitare i rischi che la macchina che gestisce la demolizione delle baraccopoli si possa fermare. Un rischio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it