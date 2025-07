Diddy in attesa della condanna inizia una terapia e rehab in detenzione

Diddy sembrerebbe pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, che segnerebbe un inizio importante per il rapper attualmente in attesa di conoscere la condanna, a seguito delle accuse di induzione alla prostituzione ai danni di Cassie Ventura e di una donna indicata con il nome fittizio Jane, per le quali è stato ritenuto colpevole. TMZ ha lanciato lo scoop secondo il quale Sean Combs figura tra gli iscritti nei programmi di aiuto e di terapia disponibili per i reclusi del Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove il founder della Bad Boy Entertainment si trova a seguito dell ‘arresto nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Diddy, in attesa della condanna inizia una terapia e rehab in detenzione

