Mbangula Juve il Werder Brema pressa per avere il giocatore | presentata un’offerta da 8 milioni di euro ma i bianconeri voglio quella cifra La distanza nei dettagli

Mbangula Juve, il Werder Brema vuole il belga: presentata un’offerta per l’esterno d’attacco, ma Madama vuole quella cifra. Il futuro di Samuel Mbangula è al centro di un’interessante trattativa di mercato. Il giovane attaccante belga, attualmente sotto contratto con la Juventus, sta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Werder Brema, che ha intensificato i contatti con la Vecchia Signora per portarlo in Bundesliga. Secondo quanto riportato sul proprio profilo X da Orazio Accomando, il club tedesco ha avviato il pressing per cercare di acquisire Mbangula, ma la Juventus non sembra intenzionata a svendere il giovane talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juve, il Werder Brema pressa per avere il giocatore: presentata un’offerta da 8 milioni di euro, ma i bianconeri voglio quella cifra. La distanza nei dettagli

In questa notizia si parla di: mbangula - juve - werder - brema

Il Werder #Brema e Samuel #Mbangula raggiungono un accordo per un contratto di 5 anni! Il Werder ha presentato un'offerta migliorata di 2cd dopo che l'offerta iniziale di € 8 milioni è stata respinta dalla #Juventus, sperando in un accordo da € 10 mi

