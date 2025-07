Marsella CPI sulla remigrazione | È giunta l’ora della riconquista

Roma, 16 lug – In un contesto sociale sempre più polarizzato, tornano al centro del dibattito temi come l’identità nazionale, l’immigrazione e il futuro demografico dell’Europa. CasaPound, attraverso un appello firmato da Luca Marsella, rilancia una proposta politica radicale: la “ remigrazione ”. Non si tratta solo di un programma elettorale, ma di una visione del mondo che interpreta le trasformazioni in atto come un vero e proprio collasso culturale e antropologico. Di fronte a questa lettura drammatica della realtà, il movimento si propone come baluardo di una battaglia esistenziale per la “riconquista” dell’Italia e dell’Europa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

