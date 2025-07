A Sala di Cesenatico weekend di comicità dj set e gastronomia

Per il fine settimana che va da venerdì 18 a domenica 20 luglio la Pro Loco di Sala di Cesenatico accende l'estate con tre serate di spettacoli, canto e musica dal vivo. Si parte venerdì 18 luglio dalle 18.30 con la serata "Afro con Sabor" e con la musica dei Caracoles alle 21 che farà ballare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

