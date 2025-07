Osimhen saga infinita tra Galatasaray e Napoli | spunta la clausola anti Juventus | CMIT

Nuova offerta del Galatasaray al Napoli per il cartellino di Victor Osimhen: ecco la clausola presente nella trattativa Non è finita finché non è finita. I discorsi tra Galatasaray e Napoli proseguono costantemente, per provare a quadrare i conti e accontentare tutte le parti. Le ultime proposte economiche dei turchi non hanno soddisfatto a pieno De Laurentiis, che ha respinto le offerte. Ora comincia una nuova fase delicata. Victor Osimhen e la nuova clausola presente nell’offerta del Galatasaray (LaPresse) Calciomercato.it Attorno all’operazione Osimhen gravita la l’Al-Hilal, che non ha mai mollato la presa, anche dopo il no del bomber nigeriano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Osimhen, saga infinita tra Galatasaray e Napoli: spunta la clausola anti Juventus | CM.IT

In questa notizia si parla di: galatasaray - napoli - osimhen - clausola

Napoli, cosa blocca l’affare Osimhen al Galatasaray: le ultime - Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen: cosa sta bloccando l’affare Victor Osimhen vuole andare al Galatasaray.

Il Galatasaray non molla Osimhen, pronta maxi cifra per il Napoli - Galatasaray pronto a maxi investimento per trattenere Osimhen. Il Galatasaray intenzionato a trattenere l’attaccante del Napoli Victor Osimhen in Turchia.

Osimhen, Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni (Schira) - Victor Osimhen vuole tornare al Gatalasaray, dove ha giocato lo scorso anno in prestito. Ma il club turco non ha intenzione di pagare la clausola da 75 milioni e ha già trovato l’accordo col giocatore per l’ingaggio.

Continua il braccio di ferro tra #Napoli e #Galatasaray per #Osimhen: i partenopei ora chiedono una clausola sulla futura rivendita ? Vai su X

Osimhen, Napoli e Galatasaray trattano ancora. E spunta la clausola 'anti-Italia' Vai su Facebook

Osimhen, il Galatasaray dice sì alla clausola anti-Serie A: resta un solo nodo – CdS; Osimhen al Galatasaray, spunta la clausola anti-Italia per l'attaccante nigeriano; Osimhen-Galatasaray: accettata clausola invendibilità per 3 anni. ADL chiede il 20% sulla rivendita futura, la reazione dei turchi.

Osimhen al Galatasaray, le nuove condizioni del Napoli per la cessione: pagamento completo entro il 2026 e clausola - Ormai destinato a lasciare il Napoli, l'attaccante nigeriano sembra voler continuare la sua avventura in Turchia con ... Lo riporta msn.com

Osimhen-Galatasaray: Napoli rifiuta l’offerta, vuole i 75 milioni senza sconti - Il Napoli è in trattativa con il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen. ilnapolionline.com scrive