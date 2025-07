Immissioni in ruolo docenti 2025 | in Piemonte fase I 15-16 luglio ore 14 Aggiornato con turno GaE

I posti autorizzati per le immissioni in ruolo dei docenti in Piemonte sono 5.129. Gli aspiranti interessati alla nomina possono compilare l'istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo? Espressione preferenze provincia-classe di concorsotipo posto dal 15 luglio 2025 alle ore 14:00 al 16 luglio 2025 alle ore 14:00 (l'inoltro deve avvenire entro le ore 13:59 del 16 luglio) L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si conclude anno di prova e formazione per docenti neoimmessi in ruolo: tutte le scadenze di giugno, luglio e agosto [TABELLA] - Le immissioni in ruolo del personale docente negli ultimi anni scolastici sono state caratterizzate da diverse tipologie di assunzioni, alle quali hanno fatto seguito normative diverse per lo svolgimento dell'anno di prova e formazione.

Selezione DSGA e docenti in posizione di fuori ruolo al MAECI. Domande entro il 21 luglio. BANDO - Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha avviato una doppia procedura di selezione per destinare personale scolastico a incarichi fuori ruolo presso l’Ufficio V della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale (DGDP), ai sensi dell’art.

Immissioni in ruolo docenti in corso, 150 preferenze supplenze GaE e GPS dal 17 luglio, conferma su sostegno. RISPOSTE AI QUESITI; Immissioni in ruolo docenti secondaria: in Veneto fase 1 fino al 17 luglio (ore 7). AVVISO; USR PIEMONTE: avviato il primo turno di immissioni in ruolo – FASE 1 scelta provincia e classe di concorso-tipo di posto. Domanda entro il 16 luglio.

Immissioni in ruolo: nel Lazio oltre 3mila docenti per il nuovo anno scolastico - I numeri diffusi dall’Ufficio scolastico regionale in vista dell’anno 2025/2026 ... Da latinatoday.it

Immissioni in ruolo docenti inseriti nelle GM: in Sardegna fase 1 scade il 16 luglio (ore 12) - L'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha comunicato l'inizio della Fase 1 relativa al primo turno delle immissioni in ruolo ... orizzontescuola.it scrive