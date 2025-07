Servizio 118 a Messina 5 nuove automediche

La SEUS 118 potenzia la propria flotta con l’introduzione di 5 nuove automediche destinate alle Centrali Operative di Catania, Messina, Caltanissetta e Palermo. I mezzi, Suzuki S-Cross Hybrid già operativi, mirano a migliorare l’efficienza e la tempestività degli interventi di soccorso su tutto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

automediche - servizio - messina - mezzi

