Dominio versiliese nella serie cadetta. In vetta sono appaiate Camaiore e Pumas

RotellisticaAncora Viareggio coppia di testa, laA2 parla. Rotellistica-Spv Viareggio 6-2. Partenza a razzo per, che sblocca al 2’ con Alonso. L’Spv spreca il rigore del potenziale pareggio con Bicicchi, al 6’, e rischia lo 0-2 quando, dopo un blu a Cinquini, Motaran non realizza il seguente tiro diretto al 12’. Il raddoppio è però rimandato di appena 1’ ed è firmato da Mattugini. Al 17’ arriva il 3-0 firmato da Motaran che, di fatto, chiude una partita che si riaccende momentaneamente per il centro di Bicicchi, al 23’, che vale il 3-1.ripresa la squadra di Alberto Orlandi chiude i giochi. Al 7’ e al 15’ sale in cattedra Pardini che porta il risultato sul 5-1. Le reti di Toti al 19’ e Mattugini al 24’ servono giusto per il referto.