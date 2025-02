Inter-news.it - Fiorentina-Inter, i diffidati per il recupero di Serie A: nota sugli squalificati

riprenderà alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dal 16? sullo 0-0, per la quattordicesima giornata diA 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il: isalteranno la partita di lunedì, dove sarannoDumfries e Comuzzo che non scontano la sanzione oggi perché si tratta di una prosecuzione.giovedì 6 febbraio ore 20.45 (14ª giornataA)(prossima partita il match di ritorno in trasferta): Robin Gosens, Rolando Mandragora: nessuno(prossima partita il match di ritorno in casa): Alessandro Bastoni: nessuno* sarà squalificato nel match di lunedì