Jasmine Paolini agli studenti | Non permettete mai a nessuno di dirvi che cosa dovete fare Se uno ha un sogno ci deve credere

Leggi su Orizzontescuola.it

"Quando vuoi sognare in grande, fai come faccio io: credi in te stesso e troverai la chiave perun passo avanti". Con queste parole, la campionessa di tennis, oro olimpico nel doppio e finalista in due Slam nel 2024, ha inaugurato la terza "Aula dei sogni" presso la scuola primaria di Bagni di Lucca, dove ha studiato da bambina.L'articolo: “Nonmai adiche. Se uno ha unci