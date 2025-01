Lanazione.it - Troppi lupi nel parco, daini decimati. Oltre venti predatori nella tenuta di San Rossore

Pisa, 31 gennaio 2025 – A quanti frequentano ladi Sannon sarà sfuggita la desertificazione dei. Fino a un paio di anni fa occupavano ampi spazi da Cascine Vecchie alla Punta, acquisendo con il tempo una tale confidenza che non era raro vederseli con il muso al finestrino dell’auto durante una sosta. Poi, il progressivo diradamento fino alla totale scomparsa. Oggi i residuidi Sansi sono rintanati nel profondo del bosco cercando di salvare la pelle. I loro nemici dichiarati sono iche instanno crescendo.PINETA DI CLASSE Anche se l’amministrazione minimizza sul loro numero, c’è chi azzarda che ormai abbiano superato la trentina. Che la presenza deidovesse essere conè storia vecchia didue secoli. Introdotti da Ferdinando III di Lorena alla fine del ’700, ben presto crearono problemi di sovraffollamento per la loro prolificità con conseguenze nefaste per il sottobosco impedendo il rigenerarsi della vegetazione.