Terra Bruciata di César Pérez Gellida è il giallo del momento

è l’autore delè il thriller di cui tutta la Spagna sta parlando, per 10 settimane in cima alla classifica dei titoli più venduti con oltre 300.000 copie in 6 mesi e vincitore del Premio Nadal 2024. Lo proponiamo tra i 4 libri (thriller) da leggere questa settimana. Libri da leggere: la top 5 del 21° secolo per il New York Times. Al primo posto? Un romanzo italiano X Libri (thriller) da leggereCome mai ilvive undi così grande interesse?«Ci sono molti motivi, ma il principale credo sia dovuto al fatto che questo tipo di narrativa offre una verità che nel mondo in cui viviamo oggi è impossibile da trovare.