Digital-news.it - Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 23a alla 26a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Leggi su Digital-news.it

Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.Cominciare a pianificare il mese di gennaio, per non perdere nemmeno una partita della squadra del cuore tra un brindisi e l`altro: potrebbe essere questa una delle attività da fare nei prossimi giorni di festa. Ad esempio Juventus-Milan è in programma Sabato 18 gennaio alle 18.00, poco prima di Atalanta-Napoli. Napoli-Juventus si affrontano il fine settimana successivo sempre di Sabatostessa ora, Lazio-Fiorentina si gioca Domenica 26 gennaio alle 20.45, mentre la 23^propone il derby di Milano, Milan-Inter Domenica 2 febbraio alle 18.00, seguito alle 20.45 da Roma-Napoli.La diciassettesimasi aprirà Venerdì 20 dicembre con Hellas Verona contro Milan alle 20.45, esclusivamente su