Amica.it - Sanremo 2025, il duetto per la pace: sul palco l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad

inizia con un messaggio di. Tra gli ospiti che saliranno suldel Festival nel corso della prima serata, quella dell’11 febbraio, ci saranno anche la cantante israeliana Noa e la cantante.Noa einsieme aLe due artiste duetteranno sulle note di Imagine di John Lennon, unendo simbolicamente attraverso la musica due culture per trasmettere un potente messaggio die solidarietà. Il brano sarà cantato in tre lingue: ebraico, arabo e inglese, «e in tutte e tre spereremo che “un giorno ti unirai a noi, così che il mondo possa essere uno”», come ha scrittosu Instagram«Questa è una cosa davvero importante», è il commento di Noa, all’anagrafe Achinoam Nini, sui social. «Io esaremo suldel popolarissimo Festival di, seguito da più di 20 milioni di persone ogni anno, con il nostro messaggio di