Tvplay.it - Pronto il super regalo per Conte in estate: torna in Italia per il Napoli

Antoniovuole più regali possibili da De Laurentiis sul mercato e il presidente vuole acntarlo anche la prossima: puòre inun bigI partenopei stanno cercando dindere fino all’ultima giornata lo Scudetto all’Inter ma di certo non si fermeranno qui. Il piano triennale prevede anche un ritorno in Champions da protagonisti e la possibilità di vincere il campionato anche nella prossima stagione. Per farlo servono nomi top.ilperininper il(TvPlay – ANSA) Ilin questo momento è diviso tra l’ipotesi Garnacho e quella Adeyemi. Il primo è il preferito di Antonioma anche il più caro, con lo United che continua a chiedere non meno di 70 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis e i suoi dirigenti stanno studiando le mosse per arrivare a coprire una cifra simile e per questo non possono aspettare più di tanto.