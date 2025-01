Lapresse.it - Principe Andrea, nuove rivelazioni: in contatto con Epstein molto a lungo

Il, Duca di York, è stato incon il molestatore statunitense Jeffreypiù adi quanto avesse ammesso in precedenza, come sembrano dimostrare le e-mail pubblicate nei documenti del tribunale. La notizia, riportata da Bloomberg, è stata ripresa da diversi media.“Rimanete in strettoe giocheremo ancora un po’ su !!!!”, si legge in un’e-mail inviata ada un ‘membro della famiglia reale britannica’, che si ritiene essere il. I documenti del tribunale, provenienti dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, mostrano che l’e-mail è stata inviata nel febbraio 2011. Nell’intervista rilasciata alla BBC Newsnight, ilaveva dichiarato di non aver più visto né parlato condopo essersi recato a casa sua a New York nel dicembre 2010, incontro che aveva definito una “decisione sbagliata”.