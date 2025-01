Quotidiano.net - Netflix, cosa c’è di nuovo nel 2025: i titoli principali

«Non siete pronti per quello che vi aspetta».ha fatto le cose in grande presentando dall’Egyptian Theatre di Los Angeles «Next on», un assaggio deiche vedremo nei prossimi mesi. Un evento globale presieduto da Bela Bajaria, responsabile dei contenuti della piattaforma, al quale erano collegati virtualmente Paesi di tutto il mondo, dalla Danimarca al Messico, Italia compresa. «Non abbiamo mai avuto paura di prendere rischi, per questo non abbiamo mai smesso di investire. Dobbiamo essere la versione migliore di tutto, dalle serie ai film ai videogiochi», sottolinea Bajaria che ha annunciato l'apertura di due casee l'esordio a Broadway. «La creatività non è morta, né per noi né per i creatori con cui lavoriamo. Ilè l'anno più importante di sempre». Tra il film e le serie internazionali che ci aspettano «Frankenstein» di Guillermo del Toro - «È nella mia testa fin da quando ero bambino» - che ha presentato la pellicola disponibile nell'autunnodalla sua casa/museo dedicata al personaggio nato dalla penna di Mary Shelly.