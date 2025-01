Natisone quei 41 minuti persi prima della morte dei tre ragazzi | Errori a catena nei soccorsi così si potevano salvare

Leggi su Open.online

41. Tanto è il tempo che passò tra il momento in cui i treinvestiti dalla piena del fiumediedero laallerta e la loro, il 31 maggio 2024. Secondo la procura di Udine quel lasso di tempo sarebbe stato sufficiente per inviare l’elicottero sanitario d’emergenza e trarli in salvo. È quanto emerge dall’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di quattro operatoriStruttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores), depositato oggi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lachiamata per chiedere aiuto fu fatta da una delle vittime alle 13.29. Il decesso per annegamento dei tre ventenni – Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar – avvenne appunto oltre 40dopo, alle 14.10 circa. Per questo ora la procura ha formalizzato l’accusa nei confronti dei quattro operatori, tre vigili del fuoco e un infermiereSala operativa: «Mediante condotte colpose concorrenti, per imperizia, negligenza e imprudenza, hanno cagionato ladei tre, sorpresi da una piena improvvisa, mentre si trovavano sul greto del fiume, che li ha trascinati e uccisi per annegamento».