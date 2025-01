Musica | The Who la leggendaria band britannica arriva in italia per due grandi live

Leggi su Ildenaro.it

LaThe Who è pronta a tornare inper due imperdibili date, domenica 20 luglio 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio 2025 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.A due anni dalla spettacolare esibizione a Firenze Rocks 2023 insieme all’Orchestra del Maggiole Fiorentino, dopo decenni di successi e di evoluzionele, una dellerock più iconiche di tutti i tempi, i The Who, sono pronti a tornareinper due eventi che promettono di essere un’esperienza unica, tra classici intramontabili e il loro inconfondibile sound che ha segnato la storia del rock.I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di lunedì 3 febbraio. Scopri di più su www.priceless.com/music.La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12:00 di mercoledì 5 febbraio sunation.