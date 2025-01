Mistermovie.it - Mister Movie | Nuove Foto e Clip di A Real Pain, il film candidato a due premi Oscar

Leggi su Mistermovie.it

L’atteso“A”, diretto e interpretato da Jesse Eisenberg, si prepara a sbarcare nelle sale italiane il 27 febbraio 2025. La pellicola ha già conquistato la critica internazionale, ottenendo due nomination agli®: Miglior sceneggiatura originale e Miglior attore non protagonista per l’interpretazione di Kieran Culkin.AvideoL’ispirazione per “A” nasce da un’esperienza personale dello stesso Eisenberg, che durante un viaggio in Polonia con la moglie Anna Strout ha vissuto una rivelazione significativa. Visitando la cittadina di Kranystaw, dove un tempo viveva sua zia Doris prima della fuga dovuta all’Olocausto, Eisenberg si è chiesto come sarebbe stata la sua vita se la storia avesse preso una direzione diversa. Questo interrogativo ha dato vita alla sceneggiatura del