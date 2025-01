Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, arriva la Censura per Shaila, cos’è successo?

Leggi su Mistermovie.it

La tensione nella casa delè alle stelle. Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più discussi, ha avuto un crollo emotivo, sfogando la sua rabbia lanciando una sedia.: Lorenzo Spolverato perde le staffeL’episodio è avvenuto durante un blocco pubblicitario, lontano dagli occhi delle telecamere. Tuttavia, le conseguenze di questo gesto sono state evidenti. Lorenzo si è sentito tradito e manipolato dagli altri concorrenti, in particolare da alcuni che sono stati eliminati e poi rientrati in gioco.“Sono umano, non posso più sopportare tutto questo”, ha sfogato Lorenzo, sentendosi vittima di un gioco ingiusto.cerca di calmare gli animiGatta, legata sentimentalmente a Lorenzo, ha cercato di calmare il suo compagno, ma le sue parole sono state inascoltate.