Maria Kanellis | Oggi è il mio ultimo giorno in AEW

Il suo ruolo dietro le quinte è stato spesso sottovalutato, maè uno dei nomi più importanti per il wrestling femminile, almeno negli ultimi anni. Il suo lavoro è stato fondamentale per ricostruire la divisione femminile in Ring of Honor, prima che la acquistasse Tony Khan nel 2022. E con l’annuncio della sua firma in AEW, ci si aspettava che il suo contributo dietro le quinte potesse continuare. Ma apparentemente così non è stato, e l’avventura è ormai al capolinea.Addio, senza ripensamentiCome annunciato dalla stessasu X, infatti, il suo contratto con la AEW scade proprio quest’, e da domani sarà ufficialmente una free agent. L’annuncio non è certo una sorpresa: la sua insoddisfazione nei confronti della AEW era nota, e il booking stesso sembrava suggerirlo, con un allontanamento dal tag team composto dal marito Mike Bennett e da Mike Taven e un ruolo marginale in ROH come manager di Cole Karter e Griff Garrison.