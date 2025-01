Metropolitanmagazine.it - Lusso: il nuovo uso del cotone

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilmuove il pubblico in uno spazio dove l’abito è il simbolo dell’innovazione nell’ideazione e produzione del capo. Questo non solo per la forma che contribuisce all’innovazione estetica, ma anche nell’uso di nuovi materiali. Il tessuto diviene così fondamentale per raggiungere l’idea di un abito moderno, ed il principale tra questi è ilche continua a conoscere nuovi usi.: i materiali si rinnovanoIl movimento che vede ilcrescere produttivamente guarda all’uso di nuovi materiali. Tra tutti ilè il materiale principale che permette la progettazione di nuovi capi. Con i nuovi immaginati che sta progettando il luxury, il tessuto muta nel tempo. Ed ilraddoppia la sua produzione con nuove pratiche di tessitura.La vita dei tessutiI brand costruiscono unpercorso che permette di allungare la vita del capo.