L’Oasilido si arrende alla capolista Livorno. Jenco vittoriosa, ko il Versilia-Pietrasanta

Turno di riposo per i campionati nazionali che, arrivati al giro di boa della stagione regolare, si sono presi una settimana per tirare il fiato. Si riparte regolarmente sabato e domenica, con l’Upc Sdh ancora incollatavetta nel girone D di serie B e che aspira a un ruolo da protagonista della seconda metà di stagione. In B1 femminile, invece, il Vp Canniccia Motor Club ha dovuto dare una scossa con il cambio al timone per provare a rilanciare la propria stagione. Ecco la fotografia dei gironi al giro di boa. Serie B (girone D), classifica: Lupi Santa Croce 34, Upc Sdh 32, Sassuolo 31, Ama San Martino 30, Maxitalia Jumboffice 28, Cus Genova 27, Trading Log La Spezia 26, Invicta Grosseto 23, Fiorano Modenese 17, Toscanagarden 16, Cecina 15, Lupi Pontedera 14, Scandiano 11, Firenze 9, Isomec Inzani 2.