Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint Cogne 2025 in DIRETTA: entra nel vivo la finale maschile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 4/6 – Seconda frazione per i secondi frazionisti, Pellegrino bene nelle prime posizioni.GIRO 4/6 – Cambia davanti Svezia I. Italia I e II rispettivamente a +2?0 e 3?1.GIRO 3/6 – Benissimo Barp ed Hellweger che si mantengono vicini alle prime posizioni.GIRO 3/6 – Si alza leggermente il ritmo davanti, ma niente di ché. Azzurri che tengono.GIRO 3/6 – Cambiano davanti Francia I e USA. Italia I e Italia II nel giro dei 2? dalla testa.GIRO 2/6 – Ritmo basso davanti nel gruppo. Mocellini e Pellegrino ina non forzare troppo.GIRO 2/6 – Si è conclusa la prima frazione, con l’Italia di Barp agganciata a 2?4 e anche Italia II nel gruppo di testa.GIRO 1/6 – Barp ed Hellweger per Italia I e Italia II.GIRO 1/6 – E allora, i dueitaliani dovranno provare a difendersi.