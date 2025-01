Terzotemponapoli.com - Le ultime in casa Napoli: TTN presente a Castel Volturno

Lein: TTNIlha svolto una seduta di allenamento mattutina a, in vista della gara in programma domenica 2 febbraio alle ore 20.45, valevole per la 23°esima giornata del campionato di Serie A. Mentre nella giornata di domani ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte, esattamente alle ore 14:15, che troverete sul nostro sito TerzoTempo.com. La redazione di TerzoTempostamane erasul posto, documentando con alcuni video postati sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, quanto si mostrino sempre disponibili per foto e autografi, l’allenatore delConte, e Lele Oriali. Ac’è aria di grande entusiasmo e passione per i colori azzurri.La testata giornalistica TerzoTempoancora una volta dimostra il proprio impegno al seguito degli azzurri, con news, aggiornamenti ed esclusive direttamente daattraverso i nostri inviati.