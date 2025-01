Lanazione.it - Le note dell’amore Candlelights a Perugia

Musica e romanticismo a lume di candela. “Candlelight“, il format di concerti dal vivo prodotto da Fever, torna acon un calendario speciale dedicato a San Valentino e per tutto il mese di febbraio propone una serie di spettacoli scanditi dal bagliore di migliaia di candele a far da sfondo alleromantiche di classici senza tempo. Si va dal tributo a Ennio Morricone, passando per il tributo ai Queen, agli Abba e ai Coldplay vs Imagine Dragons, fino all’omaggio alle più belle colonne sonore di Hans Zimmer. I concerti vanno in scena all’Auditorium San Francesco al Prato e, in esclusiva all’Auditorium Santa Cecilia. Informazioni e prevendite su www.feverup.com. Il cartellone si apre questo sabato primo febbraio con un doppio programma, sempre all’Auditorium Santa Cecilia in via Fratti: Alle 19 e alle 21.