Le canzoni di Marianne Faithfull hanno lasciato il segno, molto più delle sue vicende personali

A leggere i primi titoli dei giornali italiani sulla scomparsa, a settantotto anni, di, si direbbe che la sua vicenda personale e artistica si sia conclusa negli anni Sessanta – icona della Swinging London, musa di Mick Jagger e simili banalità – e che vi sia stato poco o nulla di significativo nei decenni successivi nella sua vita. Niente di più sbagliato.– al di là del gossip e della morbosa attenzione che la stampa le riservò negli anni in cui faceva parte dell’élite del pop britannico – è stata ben più artisticamente rilevante e attuale alla fine degli anni Settanta e dopo, come dimostrato da una serie di album cheil.E quando i Rolling Stones del suo ex partner, nel disperato tentativo di rimanere attuali, si prestavano alla discomusic (peraltro con esiti discutibili), lei pubblicava un album come “Broken English” (1979), che – con i suoi richiami al gruppo Baader-Meinhof (la title track) e alla più incontinente gelosia sessuale (la straordinaria “Why d’Ya do it?”), la cover dolente di “Working Class Hero” di John Lennon, gli arrangiamenti radicali e le sue interpretazioni lancinanti – rappresenta unavette assolute del post-punk inglese e coglie alla perfezione lo spirito di quegli anni difficili.