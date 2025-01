Romadailynews.it - Lazio in emergenza, perde col Braga ma va agli ottavi

Troppe assenze tra i laziali per sperare di aver ragione di unche, vincendo, potrebbe partecipare ai play off. Alla fine, la sorte ha premiato la sconfitta, che rimane prima del girone e si qualificadi finale, e ha punito il vincente Sporting, escluso dai play off per differenza reti.La storia della partita si riassume in poche parole. Laparte lenta e al 6’ minuto viene trafitta da un gol di Horta al termine di un’azione di arrembaggio portata avanti dall’inizio dello scontro. Laprova a rimontare lo svantaggio, ma le assenze e, forse, la consapevolezza di essere comunque qualificata, gliel’hanno impedito. Il gol portoghese al 95’, annullato a Gabri per fuorigioco di Marin, non sarebbe stato sufficiente a superare le concorrenti ai play off.Lachiude il girone al primo posto, passando direttamentedi finale, dove potrà incontrare la Roma, oppure Plzen, Porto o Ferencvaros.