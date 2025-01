Quotidiano.net - La premier all’attacco: "I giudici vogliono governare". L’Anm: non facciamo politica

"Io con l’elmetto ci vado anche a dormire", diceva tra il serio e il faceto tempo fa la. Figurarsi in un momento come questo. La strategia anticipata martedì nel messaggio social è diventata ieri battaglia campale. Giorgia Meloni si presenta in collegamento all’evento La Ripartenza organizzato a Milano dal giornalista Nicola Porro e spara ad alzo zero. Il bersaglio numero uno è il procuratore Francesco Lo Voi e l’accusa a suo carico è pesantissima: alto tradimento. Leso interesse della Nazione. Fosse per lei, non darebbe troppo peso alla cosa: "Non sono preoccupata né demoralizzata: sapevo a cosa andavo incontro quando ho accettato di guidare il Paese". Ma è stato fatto un danno alla Nazione e questo "fa cadere le braccia". Sì, perché quando "mi trovo sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata, in Italia i cittadini capiscono cosa sta accadendo, all’estero no".