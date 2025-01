La falsa foto dell’arresto e della deportazione di un sostenitore latinoamericano di Donald Trump

Leggi su Open.online

Circola unache mostrerebbe l’arresto di undi, con indosso una maglietta «Latinos for2024», mentre viene fermato dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) per essere deportato nel suo Paese in quanto irregolare. Questa narrazione lascerebbe intendere che l’uomo, pur essendo irregolare, avrebbe sostenuto politicamente proprio la persona responsabilesua espulsione dagli Stati Uniti. In realtà, non è affatto così.Per chi ha frettaLo scatto originale risale al 2018 e la maglietta non mostra alcuna scritta.Larisulta alterata con l’aggiuntascritta «Latinos for2024» dell’uomo in manette.AnalisiEcco come viene condivisa l’immagine: «I “Latinos for” sono un pó come i meridionali che votano lega».