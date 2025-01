Quifinanza.it - La Corte europea condanna l’Italia sulla Terra dei Fuochi: il verdetto

Ladei diritti umani ha smascherato quello che per anni è stato negato: lo Stato italiano ha lasciato marcire ladeindo chi ci vive a un’esistenza tra rifiuti tossici, roghi e malattie. Decine di ricorsi sono arrivati a Strasburgo, e ora la sentenza non lascia scampo. Tra Napoli e Caserta l’inquinamento è stato un affare per criminali e aziende senza scrupoli, ma chi doveva fermarlo ha chiuso gli occhi. Due anni di tempo per rimediare, mentre le vittime continuano a contarsi.L’inquinamento ha reso l’area pericolosa per la saluteI giudici hanno messo nero su bianco quello che chi vive in questasa da sempre: l’inquinamento è mortale. “Sufficientemente grave, reale e accertabile”, tanto da essere definito “imminente”. I dati scientifici non mentono, i tumori nemmeno.