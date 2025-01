Ilgiorno.it - La città con la febbre da derby. Spirito Champions per i nerazzurri. Diavolo ancora in cerca della svolta

Leggi su Ilgiorno.it

MILANOGli schermi di “Bootleg pub and kitchen“ domenica saranno sintonizzati sul. "È un appuntamento imperdibile, i posti nel locale sono tutti esauriti da due settimane" fa sapere il gestore Alessandro Polenghi. Fede nerazzurra, spalanca solo agli interisti le porte del suo locale di via Salutati 2 a pochi passi da corso Vercelli "come da tradizione. Non per escludere gli altri tifosi ma per evitare conflitti. Non si sa mai". E comunque il problema non si pone, perché i tavoli sono praticamente tutti prenotati daiche già pregustano hamburger gourmet e birre per addolcire la tensione durante la partita. Che match sarà? "Il Milan – riflette Polenghi – ha vinto contro l’Inter all’andata e poi in Supercoppa. Adesso sta un po’ arrancando. Mentre l’Inter ha l’entusiasmo alle stelle anche per il risultato indi mercoledì".