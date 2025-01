Lanotiziagiornale.it - La Bce taglia ancora i tassi: “Disinflazione ben avviata”

I piani in Europa non cambiano: la Banca centrale europea hato id’interesse per la quinta volta, decidendo di non seguire la strada della maggiore prudenza seguita 24 ore prima negli Usa dalla Fed. Così il tasso sui depositi scende dal 3% al 2,75%, quello sul tasso di rifinanziamento al 2,90% e quello sui prestiti marginali al 3,15%. Complessivamente la riduzione deisi attesta a 125 punti base. Insomma, il processo diè “ben avviato”, come spiega nel comunicato ufficiale la Bce.I dati sono in linea con le proiezioni e quest’anno ci si attende che l’inflazione torni al target del 2%. Ma resta “alta” la velocità dei prezzi, con salari e prezzi di alcuni settori chesi stanno adeguando all’inflazione. Rassicurazioni arrivano su diversi fronti anche dalla presidente della Bce, Christine Lagarde: “La ripresa c’è”, garantisce, nonostante la stagnazione del quarto trimestre.