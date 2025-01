Il video fake del gatto mutante di Chernobyl

Leggi su Open.online

Circola un filmato dove si vedrebbe unapparentemente deforme a tal punto da possedere un corpo da ragno nei sotterranei della vecchia centrale nucleare di. Almeno questa è la narrazione. Vediamo di cosa si tratta realmente e perché non esiste alcunradioattivo con svariate zampe.Per chi ha fretta:Una clip diffusa su Instagram e Tik Tok sembra mostrare un ragno-nei sotterranei della centrale di.Risalendo al creatore originale scopriamo che si tratta di un artista che realizza filmati dello stesso genere realizzati con l’Intelligenza artificiale.E estremamente probabile che anche la clip in oggetto sia realizzata con l’Ai.AnalisiEcco come si presentano le condivisioni del filmato suldi:Ildeforme diDel caso riguardante il presunto ragno-disi era già occupato il collega Resul Kunt per il sito di fact-checking turco Dogrulukpayi, il quale è risalito all’autore originale, che ha prodotto altrie immagini con lo stesso tema.