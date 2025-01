Quotidiano.net - Il Quirinale. Nessuna parola ma tanti timori

Roma, 31 gennaio 2025 – L’ultima volta di Sergio Mattarella alla Scuola Superiore della Magistratura a Scandicci era stata il 24 novembre 2021. E allora parlò, eccome, incalzando sulla necessità di riformare il Csm e perché i magistrati operino con “un ritrovato rigore”. Ieri no. Ieri, all’inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola, il Presidente della Repubblica ha scelto, come peraltro capita non di rado, la strada del silenzio. Solo un “auguri e buon lavoro a tutti”, rivolto ai giovani magistrati. Saluto accolto da un lungo e sincero applauso. Ma è un silenzio che parla, per quanto previsto. Silenzio che fa il paio con l’assenza – altrettanto assordante – del Guardasigilli Carlo Nordio. Un silenzio che aggiunge parole non dette, ma ugualmente eloquenti, a quelle che accuratamente il Capo dello Stato ha scelto di non pronunciare in questi giorni.