Ilfattoquotidiano.it - Fratellini in ospedale a Cosenza con fratture e lesioni: indagate la mamma e la nonna

Uno è arrivato incona una costola e una clavicola rotta, l’altro aveva una frattura pregressa a un braccio. Ora entrambi sono ricoverati ae si addensano i sospetti sulla natura delle loro ferite. Per questo la madre e lasono state sottoposte al provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai piccoli emesso dalla Procura di Paola, coordinata dal procuratore facente funzioni Ernesto Sassano. Le due donne sonoper i reati di maltrattamenti in famiglia epersonali nei confronti dei due.I piccoli hanno 2 e 4 anni e sono stati presi in cura dal reparto di chirurgia pediatrica dell’dell’Annunziata: investigatori e medici sospettano che lee lesiano dovuti alle percosse subite.