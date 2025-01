Lanazione.it - Fiaccole per Andrea. Centinaia in corteo: “Sarai sempre uno di noi”

Perugia, 31 gennaio 2025 –pera Perugia, la città “che prima o poi smetterai di odiare, Matteo” dice la sindaca Vittoria Ferdinandi, rivolta al fratello del 19enne trovato senza vita mercoledì pomeriggio, nella stanza d un b&b del centro storico. Sindaca che, prendendo la parola alla fine del, non trattiene le lacrime e si scusa: “Ho lasciato il lavoro che tanto amo pensando che da sindaca avrei potuto capire meglio i vostri bisogni. E invece non ci sono riuscita. Scusatemi”. “Ragazzi, il palazzo del Comune è vostro, invadetelo con le idee, i progetti, le richieste” dice ancora. La fiaccolata è partita dalla piazza dell’Università per raggiungere piazza IV Novembre e fermarsi sulle scalinate del Duomo. Ad aprire ili familiari del ragazzo abruzzese, il padre, la madre e i fratelli.