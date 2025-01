Disservizi linea ferroviaria Faentina, sindaci in piazza con i cittadini

Leggi su Corrieretoscano.it

incon iUna manifestazione “per protestare contro ivissuti ogni giorno dai pendolari sulla”. E’ quella in programma domenica 2 febbraio alle ore 10 ai giardini Dino e Sibilla della stazione di Borgo San Lorenzo, a cui parteciperanno ie idei territori interessati dalla, quindi del Mugello e della valle del Lamone, ma anche alcuni comuni della Valdisieve.L’iniziativa, promossa dell’Unione Montana dei comuni del Mugello e dal Comitato Pendolari ‘Mugello attaccati al treno’, nasce per tenere alta l’attenzione sui disagi con cui ogni giorno devono fare i conti, tra cancellazioni e ritardi dei treni e convogli affollati, e per lanciare un ‘Manifesto per la’ chiedendone la sottoscrizione alle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, con impegni immediati e più strutturali.