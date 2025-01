Iodonna.it - Dal rapporto Acque senza veleni di Greenpeace - secondo cui beviamo contaminato - al test per valutare quella di casa con Altroconsumo

Attenzionati a livello europeo da anni, i Pfas (Sostanze perfluoro alchiliche) sono un enorme problema. Perché sono “forever chemicals”, o inquinanti eterni: sono persistenti, bioaccumulabili e mobili. Ovvero, penetrando nel terreno e nellesotterranee, sono destinati prima o poi a entrare nella catena alimentare. Perché sono tantissimi, molto diversi tra loro (e non tutti evidentemente tossici) e il loro utilizzo in numerosi processi industriali e per la produzione di oggetti di largo consumo non è sufficientemente regolamentato nell’Unione Europea. E perché le aziende che li impiegano fanno lobby per evitare che vengano vietate o drasticamente limitate (come documenta la maxi inchiesta giornalista The Forever Lobbying Project coordinata dal quotidiano francese Le Monde in collaborazione con 46 giornalisti di 16 Paesi).