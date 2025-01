Cpr in Albania FdI ancora allo scontro dopo la sentenza | La magistratura fa resistenza contro il governo Schlein | Un fallimento

Leggi su Open.online

Stupiti, sconcertati, per una decisione che non si aspettavanogli aggiustamenti legislativi occorsi negli ultimi mesi. Fratelli d’Italia contesta la decisione sui 43 migranti trasferiti negli scorsi giorni nei centri realizzati in. Le Corti d’Appello, chiamate a decidere sul trattenimentoil passaggio di competenze dalla sezione immigrazione del tribunale, non ha convalidato il provvedimento e ha liberato i migranti, che domani sera torneranno a Bari. È il terzo tentativo da parte delle autorità italiane di utilizzare i Cpr albanesi, e per la terza volta i trattenimenti non sono stati convalidati, con rinvio alla prossima decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte sospende infatti il giudizio di merito, fa riferimento agli ultimi decreti dele spiega che bisogna attendere la decisione della Corte del Lussemburgo.